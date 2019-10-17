الشيخ حسن: ابتعدوا عن التعصب الطائفي ولا تكيلوا بمكيالين في مفهوم الوطنية

لفت شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ إلى "إننا نقول للذين يتحملوا المسؤولية في بلدنا ابتعدوا عن التعصب الطائفي ولا تكيلوا بمكيالين في مفهوم الوطنية"، مؤكداً أنه "بوحدتنا ووفاقنا الوطني نصون ​لبنان​ والحكم الرشيد العادل هذا ما يقوده إلى بر الأمان".

وخلال تدشين مبنى جديد تم انجازه في حرم مقام النبي شعيب في بلدة الكفير في ​حاصبيا​، دعا الشيخ حسن إلى "التوافق في القرى والبلدات التي ستحصل فيها ​الانتخابات البلدية​ الفرعية"، آملا على "ان تكون من قبل المرشحين على سبيل الخير وليس على سبيل الرئاسة".