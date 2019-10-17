الشيخ حسن: ابتعدوا عن التعصب الطائفي ولا تكيلوا بمكيالين في مفهوم الوطنية

لفت شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن إلى "إننا نقول للذين يتحملوا المسؤولية في بلدنا ابتعدوا عن التعصب الطائفي ولا تكيلوا بمكيالين في مفهوم الوطنية"، مؤكداً أنه "بوحدتنا ووفاقنا الوطني نصون لبنان والحكم الرشيد العادل هذا ما يقوده إلى بر الأمان".
وخلال تدشين مبنى جديد تم انجازه في حرم مقام النبي شعيب في بلدة الكفير في حاصبيا، دعا الشيخ حسن إلى "التوافق في القرى والبلدات التي ستحصل فيها الانتخابات البلدية الفرعية"، آملا على "ان تكون من قبل المرشحين على سبيل الخير وليس على سبيل الرئاسة".
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