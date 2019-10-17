فنيش: نحن ضد أي ضرائب على المواطن ونؤيد الـ"TVA" على الكماليات

شدّد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، في تصريح قبيل مشاركته في جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، على "أنّنا ضدّ أي ضرائب على المواطن، ونؤيد الـ"TVA" على الكماليّات".

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