الشيخ قبلان: لفتح تحقيقات تكشف عن اسباب الحرائق

طالب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ رسالة في ذكرى أربعين الإمام الحسين، المسلمين وال​لبنان​يين بأن "يكونوا مع الحق ويتصدوا للباطل بكل أشكاله لان الانحراف عن الحق معصية كبيرة تورث الفساد وتستحضر النكبات مما يحتم ان ينهجوا طريق الاستقامة والاعتدال ويتصدوا لمشروع الشر المطلق المتمثل بالكيان الصهيوني الغاصب لارضنا والمتربص بوحدتنا وامننا واستقرارنا، ، فنصلح أنفسنا ومجتمعاتنا ونحصن منعتنا ونرسخ وحدتنا لنكون كتلة متراصة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يتحمل تبعات الازمات التي حلت في بلادنا بدءا من نكبة ​فلسطين​ وصولا الى الفتن والحروب التي حلت في بلادنا".

ولفت الى أن "ذكرى أربعين الإمام الحسين محطة تجمع كل اللبنانيين التواقين إلى الإصلاح ف​اللبنانيون​ سئموا الفساد والانحراف الذي انهك ​الاقتصاد​ الوطني وحملهم تبعات الهدر والصفقات المشبوهة والرشى و​سياسة​ اغراق لبنان في الديون وخدمة فوائدها، وهم تواقون إلى تنفيذ خطة اصلاحية تنهض بالاقتصاد الوطني دون ان تمس الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهم يتطلعون الى ​مكافحة الفساد​ واستعادة ​المال​ العام المنهوب ليكون ركيزة دعم للاقتصاد الوطني الذي يتعرض الى ضغوطات اميركية نرفضها جملة وتفصيلا".

ونوه "بالجهود المبذولة من اللبنانيين واصدقائهم لاطفاء ​الحرائق​ التي اصابت مختلف المناطق اللبنانية حيث عبّر اللبنانيون عن تضامنهم وتناصرهم مما يكشف انهم اخوة متحابون تعمر نفوسهم بالنخوة الوطنية، ونحن لا نعفي ​الحكومة​ من تحمل مسؤولياتها في محاسبة المقصرين والتعويض عن المتضررين وفتح تحقيقات تكشف عن اسباب الحرائق، ونحن نعزي ذوي الشهيد سليم ابو مجاهد الذي قضى في اخماد الحرائق في ​الشوف​، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".