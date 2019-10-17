وزير المال: لا ضرائب داخل الموازنة وكلها من خارجها

أكّد وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح قبيل مشاركته في جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، أنّ "لا ضرائب داخل ​الموازنة​، كلّها من خارج الموازنة. كما أنّالرسم على ​التبغ​ والتنباك ليس من ضمن الموازنة".

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