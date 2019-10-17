الحريري التقت المحافظ ضو والمهندس السعودي والعميد شمس الدين

عقد في دارة ​مجدليون​ الاجتماع الدوري بين النائب السيدة ​بهية الحريري​ ومحافظ الجنوب ​منصور ضو​ وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​ ورئيس البلدية المهندس ​محمد السعودي​ بحضور منسق عام ​تيار المستقبل​ في الجنوب الدكتور ​ناصر حمود​ والمحامي ​حسن شمس الدين​.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في البلاد، وفي المستجدات على الساحة الصيداوية و​الوضع الأمني​ والشأن الحياتي على صعيد المدينة والجوار .