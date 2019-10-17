الحريري التقت المحافظ ضو والمهندس السعودي والعميد شمس الدين

عقد في دارة مجدليون الاجتماع الدوري بين النائب السيدة بهية الحريري ومحافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي بحضور منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود والمحامي حسن شمس الدين.
وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في البلاد، وفي المستجدات على الساحة الصيداوية والوضع الأمني والشأن الحياتي على صعيد المدينة والجوار .
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