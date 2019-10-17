الحريري تابع ووفدا إيطاليا ملف التنقيب عن النفط ومشروع التغويز

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ وفدا من شركة ENI الايطالية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة لابو بيستيللي وفي حضور رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة إدارة قطاع البترول في ​لبنان​ ​وسام الذهبي​، وجرى خلال اللقاء بحث في موضوع التنقيب عن ​النفط والغاز​ في دورة التراخيص الثانية ومشروع التغويز الذي تتم دراسته في اللجان الوزارية.

وأبدت الشركة التي تعمل حاليا في ​المياه​ الإقليمية مع شركة "توتال" اهتمامها في الاستثمار بكل مشاريع ​البنى التحتية​ المتعلقة ب​الطاقة​ في لبنان.

