الحريري تابع ووفدا إيطاليا ملف التنقيب عن النفط ومشروع التغويز

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفدا من شركة ENI الايطالية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة لابو بيستيللي وفي حضور رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي، وجرى خلال اللقاء بحث في موضوع التنقيب عن النفط والغاز في دورة التراخيص الثانية ومشروع التغويز الذي تتم دراسته في اللجان الوزارية.
وأبدت الشركة التي تعمل حاليا في المياه الإقليمية مع شركة "توتال" اهتمامها في الاستثمار بكل مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالطاقة في لبنان.
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