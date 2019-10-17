باسيل التقى القائم بالاعمال العراقي واثار قضية اللبنانيين الموقفين

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ القائم بالاعمال ​العراق​ي امين عبد الاله النصراوي الذي سلمه رسالة من نظيره العراقي ​محمد علي الحكيم​.

واثار باسيل مع النصراوي قضية اللبنانيين الموقفين الثلاثة في العراق، متمنيا عليه القيام بكل ما يلزم لإطلاق سراحهم بأسرع وقت.

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