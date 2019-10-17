كهرباء لبنان: حملات نزع التعديات تتواصل وتسطير 3813 محضرا خلال شهر أيلول

أعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" أنّ "حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائيّة تتواصل في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، مع تسطير ​محاضر ضبط​ في حقّ المخالفين، وتتمّ متابعة تحصيلها من قبل المعنيّين في المؤسسة وفقًا للأصول الإداريّة المعتمدة لديها، وصولًا إلى الادعاء لدى ​القضاء​ المختص".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ خلال شهر أيلول الماضي تسطير 3813 محضرًا في جميع المناطق اللبنانية، وإحالة 1266 محضرًا على القضاء المختص، وذلك كما يلي:

* المحاضر المسطّرة:

- ​بيروت​ الكبرى 761

- ​جبل لبنان​ 381

- ​الجنوب​ 674

- ​البقاع​ 384

- ​الشمال​ (خارج نطاق شركة قاديشا) 407

- نطاق شركة قاديشا 1206؛ أي ما مجموعه 3813 محضرًا".

ودعت المؤسسة، المواطنين إلى "تسهيل عمل فرق الملاحظة التابعة لها والفرق الفنيّة التابعة لشركات مقدّمي الخدمات". كما دعت المخالفين إلى "الاستفادة من تخفيض رسوم الإشتراك المستمر حتّى نهاية العام 2019، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم والتوقّف عن استمداد ​التيار الكهربائي​ بطريقة غير شرعيّة، لما لذلك من انعكاسات سلبيّة عليهم وعلى المؤسسة، حيث تتسبّب هذه التعديات بإلحاق أضرار جسيمة بمنشأت المؤسسة وتكبيدها خسائر مادية فادحة، كما تحرم المناطق الّتي تتمّ فيها التعديات من تغذية كهربائيّة مستقرّة".

ولفتت إلى أنّ "كذلك، فإنّ التعدي على الشبكة يعرّض مرتكبه لغرامات ماليّة وللملاحقة القضائيّة وصولًا إلى السجن، وذلك بموجب القانون 623 تاريخ 23/4/1997".