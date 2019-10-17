مسح وزارة الصناعة حول مصانع الليطاني: 29 قرار إقفال و10 انذارات الكشوفات

أكّدت ​وزارة الصناعة​، في بيان، أن "بعدما انتهت المهل المعطاة لأصحاب المصانع الواقعة على حوض ​نهر الليطاني​ والمصنفة ضمن كافة الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من أجل تجهيز مؤسساتهم بمحطات تكرير ومعالجة للصرف الصحي والمياه المبتذلة تحقيقا لهدف "صفر تلوث صناعي في الليطاني"، وبعدما انتهت الكشوفات التي قامت بها الفرق الفنّية ضمن اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وأخذها العينات لاخضاعها للفحوص المخبرية، وتبيان مطابقة المياه المبتذلة للمعايير المطلوبة من عدم مطابقتها، أصدرت وزارة الصناعة قرارات باقفال ثمانية وعشرين مؤسسة صناعية لعدم التزامها تركيب ​محطات معالجة وتكرير​. وتوزعت قرارات الاقفال كالآتي:

1- ثمانية قرارات باقفال مصانع مصنّفة فئة أولى وثانية

2- ثلاثة عشر قرار اقفال مسالخ مصّنفة فئة ثانية

3- سبع قرارات اقفال لمصانع مصنّفة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة

كما وجّهت الوزارة عشرة انذارات لمصانع مصنّفة فئة أولى وثانية بسبب رميها الترسّبات في ​العقارات​ المجاورة بعد معالجة المياه المبتذلة واعادة استعمالها في عمليات التصنيع، وقراراً واحداً باعادة فتح مصنع بعد تجهيز محطة تكرير للمياه المبتذلة بحسب الأصول ومطابقة العيّنات للمعايير المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن "الكشوفات ستستمر بصورة دورية ومفاجئة للتأكد من استمرار عمل محطات المعالجة ولأخذ العيّنات واخضاعها للفحوص المخبرية للتأكد من مطابقتها، وأن متابعتها لهذا الملف لن تتوقّف مع انتهاء المهل، وإنما ستكون بشكل دائم ومستدام وصولاً لترسيخ مفهموم الانتاج الأنظف لدى الصناعيين بما يعود عليهم ب​الفائدة​".

نتيجة القرارات

وجاءت القرارات كما يلي:

أولاً- ثمانية قرارات اقفال مصانع مصنّفة فئة أولى وثانية لعدم التزام أصحابها بمهل تركيب محطات التكرير والمعالجة. والمصانع هي:

1- منشار الحجر العائد لشركة النور لصاحبها علي ديب في ​تعنايل​ - زحلة

2- منشار الحجر والباطون العائد لشركة نجم للرخام والمصبوبات في تعنايل - زحلة

3- منشار الحجر العائد ل​محمد الحجيري​ في تعنايل - زحلة

4- منشار الحجر لرياض ابو سلة في تعنايل

5- منشار الحجر لمعمل الارز في تعنايل - زحلة

6- منشار الحجر للمؤسسة الوطنية للحجر في تعنايل - زحلة

7- مصنع لنشر الواح الغرانيت العائد لعبدالله حسن ايوب وسلوم رضا سلوم في ​تعلبايا​ - زحلة

8- مصنع السماد العضوي لشركة غرينكو نايتور شويس في تربل - زحلة

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ثانياً - ثلاثة عشر قرار اقفال مسالخ مصّنفة فئة ثانية لعدم الالتزام بالمهل لتركيب محطات معالجة. والمصانع هي:

1- مسلخ المواشي لمحمد خليل حيدر في ​بدنايل​ - ​بعلبك​

2- مسلخ المواشي ليوسف حسين عقيل في بدنايل - بعلبك

3- مسلخ المواشي لجودات توفيق شحيتلي في ​شمسطار​ - بعلبك

4- مسلخ المواشي لاحمد توفيق سليمان في بدنايل - بعلبك

5- مسلخ المواشي لغيث ​علي حسن​ في بدنايل - بعلبك

6- مسلخ المواشي لزاهر عقيل في بدنايل - بعلبك

7- مسلخ المواشي لانيس يوسف المعلوف في زحلة

8- مسلخ المواشي لراجي اسعد المعلوف في زحلة

9- مسلخ المواشي لعبد الحليم وعبد المجيد الفرو في ​قب الياس​ - زحلة

10- مسلخ المواشي لعلي العلي في قب الياس - زحلة

11- مسلخ الدواجن لعلي حسين شكر في ​النبي شيت​ - بعلبك

12- مسلخ الدواجن لهيثم فايد في قب الياس - زحلة

13- مسلخ الدواجن العائد لمحل الفروج الأولي في سعدنايل - زحلة

ثالثاً- سبع قرارات اقفال لمصانع مصنّفة فئة ثالثة ورابعة وخامسة لعدم تركيب محطات معالجة للصرف الصحي. والمصانع هي:

1- مصنع البان واجبان عائد لابراهيم ابو عيد في ​حوش الرافقة​ - بعلبك

2- مصنع بوظة ومثلجات وبسكويت الكورنيه العائد لشركة قيصر عطا

3- مصنع بطاطا مفرزة عائد ليوسف غروب في زحلة

4- مصنع مخللات ومربيات عائد لمؤسسة صلاح حسين حيدر التجارية في منطقة الرافقة - بعلبك

5- مصنع مخللات عائد لسلوى الديراني في ​قصرنبا​ - بعلبك

6- مصنع مخللات عائد لخليل الحاج حسن في علي النرهي - بعلبك

7- مصنع حدائق غدق في عنجر - زحلة

رابعاً - عشرة انذارات لمصانع مصنّفة فئة اولى وثانية بسبب رمي الترسّبات في العقارات المجاورة والتأثير على طبيعة الارض. والمصانع هي:

1- مصنع النور ( منشار صخر ) لصاحبه عثمان طرابلسي في تعنايل - زحلة -

2- مصنع المدينة( منشار صخر ) لصاحبه سعد يوسف في تعنايل - زحلة

3- شركة الاعمار للصناعة ( منشار للحجر ) في تعنيايل - زحلة

4- مصنع المدينة للحجر الطبيعي لصاحبه عمر صالح في تعنايل - زحلة

5- جهاد الكردي الذي يستثمر منشار للحجر في تعنايل - زحلة

6- مؤسسة شريف شاهين منشار للحجر في تعنايل - زحلة

7- مصنع الرشيد ( منشار للحجر ) في تعنايل - زحلة

8- مصنع حجر اللويس في تعنايل - زحلة

9- مصنع الاصيل للحجر الطبيعي والغرانيت في تعنايل - زحلة

10- مصنع نديم نجم للحجر في تعنايل - زحلة

خامساً- قرار واحد باعادة الفتح

1- مصنع الفا انتر فود بعدما قام بتسوية وضعه وتركيب محطة معالجة واتت العينات مطابقة.