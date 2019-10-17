سانا: القوات التركية ومرتزقتها تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها

أفادت "وكالة الأنباء العربية السورية للأنباء- سانا" بأنّ "​القوات التركية​ ومرتزقتها تطوّق مدينة ​رأس العين​ وتشنّ عدوانًا مكثّفًا على أحيائها بسلاحَي الطيران والمدفعيّة".

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