بن سلمان وعباس اتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس"، أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ عقد جلسة محادثات رسميّة مع الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​. وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينيّة، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

ولفتت إلى أنّ "بناءً على المحادثات الّتي تمّت بين الجانبين ومحادثات عباس وملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، واستجابة لرغبة عباس، فقد تمّ الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصاديّة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني".