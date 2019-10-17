بن سلمان وعباس اتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّ "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عقد جلسة محادثات رسميّة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينيّة، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ولفتت إلى أنّ "بناءً على المحادثات الّتي تمّت بين الجانبين ومحادثات عباس وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة لرغبة عباس، فقد تمّ الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصاديّة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني".
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