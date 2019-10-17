وصل نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ إلى ​أنقرة​ لإجراء محادثات مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بشأن الهجوم التركي في شمال شرق ​سوريا​. وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن "نائبي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجهان يوم غد الأربعاء إلى تركيا"، مشيرًا الى أن "بنس سيبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن العقوبات على تركيا باقية لحين التوصل لحل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول نائب الرئيس الأميركي إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.