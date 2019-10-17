وزير فرنسي: اردوغان سيتحمل مسؤولية هائلة أمام التاريخ بعد الهجوم على شمال سوريا

ركّز وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان، على أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيتحمّل مسؤوليّة هائلة أمام التاريخ"، إثر الهجوم الّذي يشنّه الجيش التركي ضدّ الأكراد في شمال سوريا.
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "ما يحدث في شمال شرق سوريا غير مقبول. علينا ألّا نستسلم أمام العجز، وسنواصل الدفع لكي يتدخّل مجلس الأمن في هذه الأزمة"، لافتًا إلى أنّ "الأكراد في شمال سوريا ممتنّون لنا لتشديدنا على الطابع غير المقبول لهذا الهجوم، ويشعرون ولو أخلاقيا بأن فرنسا تدعمهم".
وأوضح لوموان بموضوع زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان إلى العراق، أنّ "الهدف الأساسي لها إقامة آليّة قضائيّة لمحاكمة عدد من الأشخاص، حيث ارتكبوا جرائمهم".
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