وزير فرنسي: اردوغان سيتحمل مسؤولية هائلة أمام التاريخ بعد الهجوم على شمال سوريا

ركّز وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان، على أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ سيتحمّل مسؤوليّة هائلة أمام التاريخ"، إثر الهجوم الّذي يشنّه ​الجيش التركي​ ضدّ ​الأكراد​ في شمال ​سوريا​.

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "ما يحدث في ​شمال شرق سوريا​ غير مقبول. علينا ألّا نستسلم أمام العجز، وسنواصل الدفع لكي يتدخّل ​مجلس الأمن​ في هذه الأزمة"، لافتًا إلى أنّ "الأكراد في شمال سوريا ممتنّون لنا لتشديدنا على الطابع غير المقبول لهذا الهجوم، ويشعرون ولو أخلاقيا بأن ​فرنسا​ تدعمهم".

وأوضح لوموان بموضوع زيارة وزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لو دريان​ إلى ​العراق​، أنّ "الهدف الأساسي لها إقامة آليّة قضائيّة لمحاكمة عدد من الأشخاص، حيث ارتكبوا جرائمهم".