الإدارة الذاتية الكردية طالبت بفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين والجرحى

طالبت ​الإدارة الذاتية الكردية​، ​المجتمع الدولي​ بـ"التدخل لفتح ممرّ إنساني لإجلاء المدنيين والجرحى المحاصرين في مدينة ​رأس العين​ الحدودية"، الّتي طوّقتها ​القوات التركية​ والفصائل السورية الموالية لها.

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