شقير: كلفة الـ20 سنتا ليست للواتساب فقط إنما لكل تطبيقات الإتصال

لفت وزير الإتصالات محمد شقير، إلى أنّ "الزيادة على الـ"واتساب- Whatsapp" ليست ضريبة ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن، وهذا ما سأشرحه في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، وسيتمّ وضع 20 سنتًا في اليوم لخدمة "OTT" والرسم لن يكون شهريًّا".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "تطبيق دفع الـ20 سنتًا في اليوم يحتاج إلى دراسة أكثر، وإذا تمّ تطبيقها فسنعطي شيئًا بالمقابل للمواطن"، مشدّدًا على أنّ "هذا القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسيّة، وليس قرار وزير الإتصالات فقط".
من جهتها، نقلت قناة الـ"OTV" عن شقير أنّ "القرار فُسّر خطأً، فالـ20 سنتًا ليست للـ"واتساب" فقط إنّما لكلّ تطبيقات الإتصال، إذا استُخدمت لمرّة واحدة في اليوم".
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