أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، أنّ "20 سنتًا في اليوم على الـ"واتساب كول- whatsApp Call" أي على التخابر عبر الـ"واتساب" أُقرت في مجلس الوزراء، ويبدأ العمل بها في 1 كانون الثاني 2020"، لافتًا إلى أنّ "مداخيل الإتصالات تتدنّى بسبب الـ"واتساب كول". وأوضح أنّ "المدخول الثاني للدولة بعد الـ"TVA" هو الإتصالات، وتدنّي المدخول فيه يعني تزايد العجز".
وركّز على أنّ "الدولة تدفع ثمن الإنترنت، "مش ببلاش"، وهناك كلفة على الدولة جراء الـ"واتساب" من "فايبر أوبتك" وغيرها"، مبيّنًا أنّ "كل الفرقاء السياسيّين لن يقبلوا بالضرائب ومن ضمنها الـ"واتساب" إلّا إذا كانت مقرونة بسلّة متكاملة من الإصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح: الحكومة أقرت 20 سنتا باليوم على الـ"واتساب كول" ويبدأ العمل بها في 1/1/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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