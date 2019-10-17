الجراح: الحكومة أقرت 20 سنتا باليوم على الـ"واتساب كول" ويبدأ العمل بها في 1/1/2020

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، أنّ "20 سنتًا في اليوم على الـ"واتساب كول- whatsApp Call" أي على التخابر عبر الـ"واتساب" أُقرت في ​مجلس الوزراء​، ويبدأ العمل بها في 1 كانون الثاني 2020"، لافتًا إلى أنّ "مداخيل الإتصالات تتدنّى بسبب الـ"واتساب كول". وأوضح أنّ "المدخول الثاني للدولة بعد الـ"TVA" هو الإتصالات، وتدنّي المدخول فيه يعني تزايد ​العجز​".

وركّز على أنّ "الدولة تدفع ثمن ​الإنترنت​، "مش ببلاش"، وهناك كلفة على الدولة جراء الـ"واتساب" من "فايبر أوبتك" وغيرها"، مبيّنًا أنّ "كل الفرقاء السياسيّين لن يقبلوا ب​الضرائب​ ومن ضمنها الـ"واتساب" إلّا إذا كانت مقرونة بسلّة متكاملة من الإصلاحات".