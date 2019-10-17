دعا رئيس بلدية مزرعة الضهر حسيب عيد الأجهزة الأمنية الى التحرك بسرعة والتحقيق في أسباب اشتعال الحرائق في خراج بلدتي مزرعة الضهر وخربة بسري في اقليم الخروب، كاشفا أن "الحريق الذي اندلع اليوم هو مفتعل وليس نظيفا"، ومؤكدا أنه "يبعد كثيرا عن موقع الحريق السابق الذي شهدته البلدة بالأمس".
وأشار إلى "أن عوامل الطقس من رياح أجواء باردة لا تساعد أو مسببة لأي حريق"، مشددا على "ضرورة مراقبة هذه المنطقة الحرجية لمنع أي اعتداء عليها"، ومرجحا أن "تكون هناك أياد خبيثة تضرم النيران في أحراجنا للتخريب وزعزعة الاستقرار ونشر الخوف والرعب في النفوس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية مزرعة الضهر: حريق اليوم مفتعل ولتحقيق سريع من قبل الأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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