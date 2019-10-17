قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "‏اخواننا واخواتنا واهلنا جميعا، ولكل اللبنانيين، ارجو عدم التعجل بالحكم على الامور ، ولعلمكم ان وزراءنا لم يوافقوا على فرض رسم 20 سنتا على مكالمات ​الواتساب​، بل ان الحزب ابلغ رفضه الامر بشكل رسمي فاقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: رفضنا رسم الزيادة على مكالمات الواتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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