أكّد الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، أن "الشعب الإيرلندي يعرف عن المنطقة أكثر من البلدان الأوروبية ويجب أن نعمل من أجل إيجاد حلول للأزمات فيها"، مشيرًا الى "أننا عقدنا للتوّ اجتماعاً مفيداً جداً تمكنّا خلالَه من استكمال المحادثات التي كنّا قد بدأناها في نيويورك في أواخر شهر أيلول".
ولفت هيغينز الى أن "ايرلندا حريصة على تقديم أكبر دعم مقبل للحكومة اللبنانية لخلق اقتصاد نابض يكون على مستوى الجهود من أجل الاستدامة"، موضحًا "أننا رأينا في كل مكان روح المبادرة للانتشار اللبناني وإيرالندا جاهزة لمشاطرة تجربتها الخاصة في التنمية الاقتصادية من خلال توظيف مواهب المنتشرين وخبراتهم، فهذا المستقبل الاقتصادي الجديد مهم ويجب أن نتطلع اليه جميعًا".
وشدد على أن "أحد الأبعاد البالغة الأهمية في العلاقة الثنائية بين ايرلندا ولبنان هو الالتزام الايرلندي الطويل الأمد في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، فحفظ السلام هو جزء حيوي من السياسة الخارجية الايرلندية"، منوهًا بأنه "تسنّى للرئيس عون ولي أن نمعن في مناقشة إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، ويسرّ ايرلندا أنها قد شاركت في رعاية إنشاء هذه الأكاديمية".
وكشف عن "أنني أصلي لجميع اللبنانيين الذين ناضلوا طويلًا وأنتم تملكون القدرة والفرص. أهنئكم على ما قمتم به لجميع الذين أتوا اليكم وأعطيتم معنًا جديدًا لحسن الضيافة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيرلندي من بعبدا: حريصون على تقديم أكبر دعم لحكومة لبنان لخلق اقتصاد نابض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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