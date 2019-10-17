جنبلاط: مرت ظروف اصعب وأقسى علينا ولا مانع لنا ان نواجه وحدنا

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه مهما كانت قدراتكم في تزوير التاريخ و​الإرهاب​ والاعتقال والقمع والقتل تذكروا انه مرت ظروف اصعب وأقسى علينا ولا مانع لنا ان نواجه وحدنا، نحن من مدرسة ​كمال جنبلاط​ الذي قال "ان ​الحياة​ انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء".

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