الكرملين ينتقد لغة خطاب ترمب إلى أردوغان









اسماء السيد - موسكو: انتقد الكرملين اليوم الخميس لغة رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها غير معتادة أبدًا بالنسبة إلى للمراسلات بين رؤساء الدول.

نشر البيت الأبيض يوم الأربعاء نص الخطاب الذي أرسله ترمب يوم التاسع من أكتوبر. وقال فيه ترمب لأردوغان: "لا تكن رجلا متصلبا" و"لا تكن أحمق!".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا".