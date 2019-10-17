اسماء السيد - موسكو: انتقد الكرملين اليوم الخميس لغة رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها غير معتادة أبدًا بالنسبة إلى للمراسلات بين رؤساء الدول.
نشر البيت الأبيض يوم الأربعاء نص الخطاب الذي أرسله ترمب يوم التاسع من أكتوبر. وقال فيه ترمب لأردوغان: "لا تكن رجلا متصلبا" و"لا تكن أحمق!".
وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين ينتقد لغة خطاب ترمب إلى أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.