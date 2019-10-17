شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان تطالب ببعض التعديلات فى "الهجرة غير الشرعية" باستراتيجية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بعض التعديلات فى برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن فكر التنمية المستدامة تتطلب إشراك وزارتى الثقافة والقوى العاملة وجهاز المشروعات الصغيرة بدلا من الهجرة فقط.

كما طالبت بتوضيح آلية متابعة القروض حتى يستطيع البرلمان والحكومة متابعة طبيعة استغلال القروض والمنح وما تم بها ومدى الانجاز أو التقصير.

وطالبت سيلفيا نبيل بوضع كل الوزارات والجهات المسئولين عن تنفيذ البرامج، سواء داخل الموازنة أو خارجها مع توضيح ما هو داخل الموازنة وما هو خارجها مع الحفاظ على استقلالية أى جهة مستقلة.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وأعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وإبراهيم نظير وسهير الحادى، وممثلو وزارتى المالية والتخطيط.

وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.