شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان تطالب ببعض التعديلات فى "الهجرة غير الشرعية" باستراتيجية 2030 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بعض التعديلات فى برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن فكر التنمية المستدامة تتطلب إشراك وزارتى الثقافة والقوى العاملة وجهاز المشروعات الصغيرة بدلا من الهجرة فقط.
كما طالبت بتوضيح آلية متابعة القروض حتى يستطيع البرلمان والحكومة متابعة طبيعة استغلال القروض والمنح وما تم بها ومدى الانجاز أو التقصير.
وطالبت سيلفيا نبيل بوضع كل الوزارات والجهات المسئولين عن تنفيذ البرامج، سواء داخل الموازنة أو خارجها مع توضيح ما هو داخل الموازنة وما هو خارجها مع الحفاظ على استقلالية أى جهة مستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وأعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وإبراهيم نظير وسهير الحادى، وممثلو وزارتى المالية والتخطيط.
وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطة البرلمان تطالب ببعض التعديلات فى "الهجرة غير الشرعية" باستراتيجية 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.