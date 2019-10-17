شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطة والموازنة": 30 أكتوبر موعد نهائى لتسلم مصفوفة البرامج بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل وحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وأعضاء اللجنة بدير عبد العزيز وإبراهيم نظير وسهير الحادى، وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.

وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية الخاصة بمصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لبرنامج الحكومة، والحلول المقترحة من الوزارتين فيما يتعلق بتقسيم المسئوليات الفنية والإدارية بين الوزارات والمديريات التابعة لها فيما يخص موازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة.

وحددت اللجنة موعدا نهائيا بتاريخ 30/10 لاستلام النسخة النهائية من مصفوفة البرامج والمؤشرات، متضمنة البرامج الفرعية للحكومة والوزارات والجهات المسئولة ودورها، مؤكدة أنه موعد نهائى لا يقبل التأخير .

وطلبت اللجنة إدخال بعض التعديلات علي المصفوفة، ببعض البرامج منها مناقشة إسناد برنامج دعم وتنمية حقوق الإنسان إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارات "التضامن والداخلية والخارجية والعدل" بدلا من وزارة الخارجية فقط.