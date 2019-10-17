شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": نتصدى لكل من يحاول انتحال صفة إعلامى بدون وجه حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام نص على أن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مضيفا أنه لا يجوز اطلاق لقب إعلامى إلا على كل من يحصل على عضوية النقابة طبقا للشروط أو الحصول على كارنيه مزاولة المهنة .

وأضاف أيمن عدلى فى تصريحات له، أنه خلاف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية فى ظل تطبيق القانون واحترام الدستور، مؤكدا أن النقابة تعمل على ضبط المشهد الإعلامى من خلال الحرص على إعطاء الإعلامى كل الحقوق و توفر له المظلة القانونية لأداء عمله على أكمل وجه فى فترة يشهد فيها الإعلام المصرى حالة من الانضباط والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك .

وتابع أيمن عدلى:"كانت هناك مواقف للنقابة فى حالات خالفت قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة لن تشهد تجاوزات أو خروج على القانون فى وقت تتصدى الدولة لحروب فكرية وشائعات وأكاذيب تتطلب إعلاما قويا يدافع عن مصالح الدولة ويدافع عن المواطنين وينشر الثقافة والانتماء ويحافظ على نسيج المجتمع".

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وشدد أيمن عدلى على أن النقابة قامت الفترة الماضية بعدد من الانجازات على مستوى الخدمات فى اطار العمل النقابى و تقديم كل الدعم و المساندة والتسهيلات لكل أعضاء نقابة الاعلاميين الذين يحملون رسالة مهنية وطنية لخلق أجيال جديدة ترفع اسم مصر عاليا .

وذكر أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين، أن النقابة تتصدى لكل من يحاول انتحال صفة إعلامى بدون وجه حق، مشيرا إلى أن هناك قضايا تنظر ضد الكيانات الوهمية والأشخاص الذين يدعون أنهم اعلاميين على غير الحقيقة .