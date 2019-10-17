شكرا لقرائتكم خبر عن معرض فنى بالسويد يرصد اعتقال "أردوغان" للآلاف داخل سجون تركيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحفية زمان الضوء على معرض رسومات أقامه عدد من النشطاء بمدينة مالو بالسويد ، وذلك احتجاجا على انتهاكات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان داخل تركيا، ودعا النشطاء من خلال المعرض إلى الإفراج عن 30 ألف معتقل و864 رضيعًا داخل السجون التركية.

وذكر التقرير أن معرض الرسومات تناول الاعتقالات في تركيا والتعذيب داخل السجون داعين لحرية لـ30 ألف معتقل و864 رضيعًا داخل السجون.

وقال التقرير إن المعرض أقيم بالتعاون بين منظمة العفو الدولية ومتطوعي منصة رابطة العمال التعليمية وهى القسم التعليمي للحركة العمالية السويدية، وتنظم حلقات دراسية وفصول ودوائر دراسية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك ورش العمل واللغات والموسيقى.

وتضمن المعرض رسومات وصورا وأعمال إنفوجرافيك حول الظلم الذي تشهده تركيا، حيث شرح المتطوعون، الذين ارتدوا قمصانا حملت رسومات للأطفال المعتقلين، الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها تركيا للآلاف من السويديين ومواطني الدول المختلفة المقيمين في السويد الذين قاموا بزيارة المعرض كما شهد حمل المتطوعون عملات ورقية تحمل عبارة الحرية لـ864 رضيعا، مشددين على أن الأطفال في تركيا يكبرون داخل السجون ويكافحون للعيش على أرضية خرسانية باردة بين أربعة حوائط.

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