شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء شركات الحكومة من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة مؤخراً إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وطبقا لمشروع القانون الذى نشر ”الخليج 365” نصه، فإنه يعفى شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأسمالها من ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية التى تنتج عن تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك.
ونص القانون على إضافة بند إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل وهى المادة الخاصة بالإعفاءات، وجاء نصها كالتالي:
يضاف بند برقم 13 الى المادة "50" من قانون الضريبة المادة الاولى على الدخل المشار اليه نصه الاتى
الأرباح الرسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من راسمالها، وذلك فى اطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك.
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