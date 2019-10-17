تركيا: تلقينا معلومات حول "هجوم كيماوي مرتقب" بشمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، إنهم تلقّوا معلومات حول هجوم مرتقب بأسلحة كيماوية، في منطقة الهجمات العسكرية التي تشنّها أنقرة بشمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام".

وزعم أكار، إنه تلقى معلومات بشأن "اعتزام المنظمة الإرهابية (في إشارة إلى مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة إرهابية) استخدام أسلحة كيماوية واتهام القوات التركية بالوقوف وراء الهجوم".

وأضاف وزير الدفاع التركي أن "عدم امتلاك الجيش التركي للسلاح الكيماوي حقيقة يعرفها الجميع"، وفق وكالة الأناضول.

وأكد أكار أن أنقرة تولي أهمية لأمن البلد والشعب فحسب، بل ولأمن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى، كالأكراد والعرب والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الخميس ارتفاع عدد الإرهابيين الذين "حيدتهم" قواتها في إطار عدوانها على شمال سوريا إلى 673 مسلحا، موضحة أن عمليتها العسكرية في شرق الفرات مستمرة.

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وتهدف تركيا من عدوانها المُستمر منذ الأربعاء الماضي، إلى إقامة منطقة عازلة تنقل اليها قسمًا من 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.

وتسبب العدوان في نزوح أكثر من 300 ألف مدني، في "واحدة من أكبر موجات النزوح خلال أسبوع" منذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، وفق المرصد السوري. فيما فرّ نحو ألف شخص إلى العراق المجاور، بحسب الأمم المتحدة.

وتسبب العدوان حتى الآن في مقتل 72 مدنيًا على الأقل بنيران تركيا والفصائل الموالية لها، بالإضافة إلى 203 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية، بحسب المرصد.

وأحصت أنقرة من جهتها مقتل 6 جنود أتراك في المعارك، و20 مدنيًا جراء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية،كما قتل 171 عنصرًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وفق المرصد.

وبناء على طلب الإدارة الذاتية الكردية بعد تخلي داعمتها واشنطن عنها، انتشرت قوات النظام السوري على طول الحدود. وباتت موجودة في مناطق عدة أبرزها مدينتي منبج وكوباني (عين العرب).

ورغم ضغوط دولية واسعة، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف عمليته العسكرية، فيما أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس إلى أنقرة لإقناع تركيا بوقف إطلاق النار.