الحظر الأمريكي فشنك.. هواوي تحقق أرباحا خرافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

فشلت الإجراءات الأمريكية القاسية، في ترويض العملاق الصيني هواوي التي لا تزال منافساً شرساً في قطاع الهواتف الذكية.

ووفقا لشبكة بلومبرج، أعلنت شركة هواوي نتائجها المالية خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 24%، وحصدت عائدات بمبلغ 86 مليار دولار، وارتفعت شحنات هواتف هواوي عالمياً بنسبة 26%، بعد بيعها أكثر من 185 مليون هاتف خلال 9 أشهر.

كانت تقارير إخبارية أفادت أنه على الرغم من التدقيق الرسمي الذي تخضع لها شركة هواوي في أوروبا وسط مزاعم أمريكية بأنها تشكل تهديدًا أمنيًا، فإن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في القارة ما زالوا يصطفون لشراء معداتها لشبكات الجيل الخامس 5G.

وقال مدير سوق الشبكات العالمي لدى الشركة الصينية الثلاثاء الماضي في مؤتمر للعملاء في زيوريخ: إنه من بين 65 صفقة تجارية وقعتها هواوي، كان نصيب العملاء الأوروبيين منها نحو النصف لبناء شبكات الجيل الخامس.

وقال (يانج تشوبان) – رئيس أعمال الجيل الخامس لدى هواوي – لوكالة رويترز في مقابلة: “هذا يدل على ثقة العملاء الأوروبيين الطويلة الأجل والمتسقة في هواوي. نحن ممتنون حقا لثقتهم في هذا الوقت العصيب”.

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وكانت واشنطن قد أدرجت في مايو الماضي شركة هواوي إلى قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها دون الرجوع إلى الحكومة، وذلك وسط الحرب التجارية مع بكين، الأمر الذي ألحق أضرارًا جسيمة بقطاع صناعة وبيع الهواتف الذكية، الذي يعد النشاط التجاري الرئيسي لهواوي.

وقال يانج: إن هواوي نوعت قاعدة مورديها بما يكفي لتلبية الطلب الكامل من العملاء على معدات شبكتها حتى بدون مكونات من مصادر الولايات المتحدة. فمن بين إجمالي 400,000 محطة أساسية للجيل الخامس وُرِّدت حتى الآن، فإن ثلاثة أرباعها تمت منذ الحظر الأمريكي.

وقال يانغ لرويترز: “لم يكن لإدراجنا إلى قائمة الكيانات أي تأثير على عتاد الجيل الخامس من هواوي على الإطلاق”. وأضاف: “سيكون أداء ومواصفات المنتجات ذات المكونات الخاصة بنا أفضل فقط”.

وأوضحت هواوي في بيان أنها وقعت أكثر من 60 عقدًا تجاريًا لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم حتى الآن، مضيفة أنها شكلت تحالفات للشبكات وقواعد للابتكار الصناعي مع عدد من الشركاء العالميين لتمكين الابتكار المستمر بين مشغلي الاتصالات.

ووفقًا لبيان الشركة، فقد ساعدت هواوي أكثر من 700 مدينة على تسريع رقمنة المرافق الحكومية والمرافق العامة والتمويل والنقل والطاقة الكهربائية، في حين أن ما يقرب من نصف أكبر 500 شركة في العالم تستخدم حلول هواوي الذكية لتحقيق التحول الرقمي.