المجلس الأوروبي: اتفاق بريكست الجديد أفضل من لا اتفاق على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تعليقًا على اتفاق "بريكست" الجديد الذي تم التوصل إليه اليوم: "إن التوصل إلى اتفاق هو أفضل من لا اتفاق على الإطلاق".
وأضاف توسك، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس: "أن الاتفاق جيد بالنسبة لجمهورية أيرلندا، وإلا لم يكن ليقبله من البداية " .
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أعلنا، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الخروج بريكست، وصفه "يونكر" بأنه عادل ومتوازن بالنسبة للجانبين .
وأعلنت المتحدثة باسم جونسون أنه من المخطط طرح الاتفاق للتصويت البرلماني السبت المقبل.
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