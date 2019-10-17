جونسون يعلن ملامح اتفاق بريكسيت الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الاتفاق الجديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيسمح بإنشاء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على أساس التجارة الحرة والتعاون الودي.

وأضاف أن الاتفاق يضن للبلاد استعادة السيطرة على القوانين والحدود والاقتصاد والتجارة دون انقطاع.

واستطرد "سنترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي كمملكة متحدة واحدة قادرة على إبرام الصفقات التجارية في جميع أنحاء العالم".

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أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس الوصول إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل القاري قبل أسبوعين من الموعد الذي ضربته لندن لإتمام بريكسيت، وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء البريطاني حول بريكسيت في 2016.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول البريكسيت.

وغرد يونكر: "لدينا اتفاق! إنه اتفاق عادل ومتوازن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واختبار لالتزامنا بإيجاد حلول."

وأضاف أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق البرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني، مشيرا إلى أنه سوف يوصي دول الاتحاد الـ27 بتأييد الاتفاق خلال القمة في وقت لاحق يوم الخميس.