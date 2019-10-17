قتلوا شخصين.. إحالة أوراق 6 متهمين في الخانكة للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحالت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، أوراق 6 أشخاص إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم بإعدامهم، لقيامهم بقتل شخصين في الخانكة، على خلفية خصومة ثأريه بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القادر بريقع وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدي نبيل شفيق وسامح أحمد عبد الوهاب وأمانة سر محمد علي الخضري.

وأوضحت أوراق القضية وجود خصومه ثأرية بين المتهمين والمجني عليهما، لقيام المجني عليهما "س.ح.ح" و"ك.س.ح" بقتل أحد أفراد عائلة المتهمين في مشاجرة بسبب خلافات بينهم، وعلى إثر ذلك أقدم المتهمون "م.ص.م" و"س.ص"، و"ح.م.خ "، و"د.س.د" و"ع.م.ع" و"س.س.م" بالتربص بهما وقتلهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وألقي القبض على المتهمين، والأسلحة المستخدمة في الحادث وأحيلوا إلى النيابة فقضت بحبسهم وتقديمهم لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.