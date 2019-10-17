برلماني: مؤتمر مصر تستطيع يخدم الترويج لخريطتنا الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، بفعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذي عقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها خطوة لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني مشيدًا في الوقت ذاته بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم.

وقال نصر الدين، في بيان، اليوم الخميس، إن مصر الجديدة بها إرادة سياسية واضحة نحو التغيير، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضاري جديد يليق بأهلها، مؤكدًا ضخامة حجم الاستثمارات التي تم انفاقها خلال الفترة الماضية، وأن مثل هذه المؤتمرات تدعم الاستثمار خاصة أنها تستهدف أبنائنا من الخارج.

كما أكد، أن المؤتمر يهدف للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة وإبراز جهود الدولة في تحفيز الاستثمار، وهذه جهود لابد منها في ظل بيئة الاستثمار الإيجابية التي تنعم بها مصر مؤخرًا.