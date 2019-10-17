قوات "أردوغان" تستخدم الأسلحة الحارقة ضد الأكراد

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا القوات التركية، أمس، باستخدام "أسلحة حارقة" في هجومهم على شمال شرقي سوريا المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وقالت الإدارة في سوريا إن القوات التركية استخدمت "أسلحة محرمة دوليا" في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية، حيث تجري معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات

التركية وفصائل سوريا مؤيدة لها منذ أكثر من أسبوع.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة الذاتية الكردية، أنه "في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، يقوم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، كالفوسفور والنابالم الحارق، مما ينذر بكارثة

إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير".

ودعت الإدارة الكردية "العالم أجمع إلى فتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات"، فيما حث المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، المنظمات الدولية على إرسال فرقها للتحقيق في بعض الإصابات جراء الهجمات.

وقال بالي إن "المنشآت الطبية في شمال شرقي سوريا تفتقر إلى فرق مختصة بعد انسحاب المنظمات غير الحكومية، بسبب هجمات الغزو التركي".