"مو" يرتدى ثوب سكان ماو فى الإحتفال بعيد ميلاد مكة الخامس

يبدو أن النجم المصري ذهب إلى أبعد مدى لضمان استمتاع ابنته "مكة" في عيد ميلادها الخامس، وهو ما أظهره من خلال الصور التي نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه المرة، زاد مهاجم ليفربول الإنجليزي من جرعة الجرأة، حيث ارتدى ثوبا "ماويا"، كالذي يرتديه سكان جزيرة ماوي، وبالتحديد مثلما بدا عليه بطل فيلم الرسوم المتحركة من ديزني "موانا".

وشارك صلاح لقطات بالزي المذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، أرفقها بتعليقات مثل "أنا، ماوي، أحضر لك يا موانا! عيد ميلاد

سعيد يا أميرتي".

وفي الصور، يمكن رؤية صلاح في غرفة معيشته وهو مع ابنته، التي يبدو أنها مرتدية مثل "موانا"، حيث يرتدي تنورة من أوراق الشجر وإكليلا أخضر، مثل إكليل الزهور المميز في هاواي.

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وفي إحدى الصور، يظهر صلاح "الماوي" وهو يسلم ابنته مكة كعكة عيد ميلادها، فيما تظهر بالونات في الخلفية.

وكان رد فعل المعجبين على صور صلاح في وسائل التواصل الاجتماعي إيجابيا، حيث علق أحد

مستخدمي "تويتر" بالقول: "هذا جميل"، بينما أضاف آخر: "هذا هو الشيء الأكثر روعة الذي رأيته طوال اليوم".

وعلى وزن أغنية صلاح التي يغنيها مشجعو ليفربول "الملك المصري"، كتب ثالث مغردا "الأميرة المصرية".

الجدير بالذكر أن صور صلاح على حسابه في تويتر جذبت حوالي ربع مليون إعجاب، و24 ألف إعادة تغريد وأكثر من 6000 تعليق، وعلى "إنستغرام" جذبت أكثر من 2.6 مليون إعجاب و25.5 ألف تعليق، أما على "فيسبوك"، فحصدت الصور أكثر من 235 ألف إعجاب و15 ألف تعليق ونحو 9 آلاف مشاركة.

يشار إلى أن فيلم "موانا" الكرتوني حقق نجاحا كبيرا، وجمع عوائد بلغت نحو 643.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.