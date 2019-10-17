بريطانيا: توصلنا لاتفاق "عظيم" للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، توصلا إلى اتفاق جديد "عظيم" للانفصال، البريكست، وحث نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.
كتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيدالسيطرة على الأمور".
وأضاف، "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت، مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة
قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد للخروج.
أضاف: "عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول، أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوروبي)".
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