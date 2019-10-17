"لا تكن أحمق".. رسالة ترامب إلى أردوغان تثير ضجة على السوشيال ميديا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اليوم الذي أعلنت فيه أنقرة بدء العمليات العسكرية في شمال سوريا وأطلقت عليها اسم "نبع السلام".
الرسالة المؤرخة بتاريخ 9 من أكتوبرالجاري، قال فيها ترامب مخاطبا أردوغان: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة، قائلا: "لا تكن شخصا قويا".
واشار إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابياإذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".
وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم"، لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".
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