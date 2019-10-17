القضاء اللبناني يطلب دعماً فرنسياً للكشف عن أسباب الحرائق

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن سلطات التحقيق القضائية فى لبنان، طلبت دعمًا فنيًّا من فرنسا، فى إطار التحقيقات التى تستهدف الكشف عن أسباب اشتعال الحرائق المدمرة التى اجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية.
وأشارت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم الخميس، إلى أن النائب العام التمييزى القاضى غسان عويدات، بعث بكتاب (مذكرة رسمية) إلى السفير الفرنسى لدى بيروت برونو فوشيه، طالبا إليه أن تقدم بلاده المساعدة الفنية للتحقيقفى أسباب اشتعال الحرائق، لاسيما مناطق الأحراج (الغابات والأشجار والكثيفة) اللبنانية.
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد كلفت فى اجتماعها مساء أمس، الهيئة العليا للإغاثة القيام بالإحصاءات اللازمة لتحديد الأضرار التى نجمت عن الحرائق، وكذلك تكليف وزارتى الداخلية والدفاع تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن أسباب هذه الحرائق، والعقبات التى واجهتمهما والخطوات
واجتاحات سلسلة من الحرائق الهائلة عدداً من المناطق اللبنانية لاسيما على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، وتركزت أثارها المدمرة فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.
كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، وقامت أجهزة الدفاع المدني بمساندة من الجيش ببذل جهود كبيرة في سبيل السيطرة على الحرائق وإخمادها.
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