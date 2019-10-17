إعلان فوز قيس سعيد برئاسة تونس رسميًا اليوم.. ونبيل القروي لم يطعن

تعلن الهيئة العليا للانتخابات المستقلة التونسية، اليوم الخميس، رسميًا النّتائج النّهائية للانتخابات الرّئاسية، والتأكيد على فوز المرشّح قيس سعيّد، بالأغلبيّة المطلقة أمام منافسه نبيل القروى، الذّى لم يتقدّم بأى طعن، ليصبح قيس سعيّد رسميًا رئيسًا للجمهورية التّونسية، فىانتظار استكمال إجراءات التّرسيم والتّنصيب خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل حلول 25 أكتوبر 2019.
يذكر أنّ 25 أكتوبر 2019 ، هو الموعد الأقصى، وفق الدّستور، للمُدّة الوقتيّة للقائم بمهامّ رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان محمد النّاصر الذّى تولّى مهام رئاسة الجمهورية يوم 25 يوليو 2019، إثر إعلان وفاة الرّئيس الرّاحل الباجى قايد السّبسي.
بانتهاء آجال الطعن، أمس الأربعاء، لم يتقدم نبيل القروى بالطعن فى نتائج الانتخابات الرّئاسية، وبالتالى يُمكن الإعلان عن النتائج النهائية، اليوم الخميس، وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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