أبو الغيط يؤكد الخطورة الشديدة "للعدوان التركي" على سوريا

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، الخطورة الشديدة التي ينطوي عليها العدوان التركي على شمال سوريا، وما يُمكن أن يتسبب فيه من إشعال لمزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية في المنطقة.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها أبو الغيط بمقر الأمانة العامة اليوم مع "تشاي جون" المبعوث الصيني الجديد للشرق الأوسط تم فيها استعراض الوضع الحالي في المنطقة العربية وما تمر به من أزمات صعبة ومعقدة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط ركز في مباحثاته على نحوٍ خاص على ما تشهده الدول العربية من تدخلات غير مسبوقة في شؤونها الداخلية من جانب قوى إقليمية، كإيران وتركيا.

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وحسب المصدر، عبّر المسؤول الصيني من جانبه عن تطابق في الرؤى حيال هذا الموضوع، خاصة في ضوء القلق من تداعيات هذا التدخل التركي على الحرب على الجماعات الإرهابية.

ووفقاً للمصدر، حرص أبو الغيط على تهنئة المسؤول الصيني على توليه هذا المنصب المهم، متطلعاً إلى استمرار التعاون النشط بين الجامعة العربية والصين على كافة الأصعدة، كما عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مختلف قضايا الشرق الأوسط.