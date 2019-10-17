رئيس وزراء اليابان يزور مناطق متضررة من إعصار "هاغيبيس"

توجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، إلى المناطق المتضررة من الإعصار هاغيبيس شمال شرقي اليابان.
وتفقد آبي مراكز إيواء الطوارئ في مقاطعة فوكوشيما، وتحدث إلى السكان المتضررين من الإعصار الذي وقع في العطلة الأسبوعية الماضية.
واجتاح الإعصار هاغيبيس، وهو أحد أقوى الأعاصير التي تتعرض لها اليابان خلال عقود، مناطق في وسط وشرق وشمال شرق البلاد، مخلفاً 77 حالة وفاة، بالإضافة إلى بقاء 9 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.
وأفادت هيئة الإذاعة بأن أكثر من 33 ألف منزل قد تضررت من الإعصار، من بينها 1700 منزل لحقت بها أضرار جسيمة.
ووقعت 28 حالة من إجمالي حالات الوفاة في مقاطعة فوكوشيما، التي تضررت بشدة من الكارثة النووية عام 2011 عندما أسفر زلزال وموجة مد عاتية (تسونامي) عن انصهار في ثلاثة مفاعلات نووية بمحطة فوكوشيما دايتشي.
وقال آبي لمحافظ فوكوشيما، ماساو يوشيبوري، اليوم الخميس، إنه شاهد آثار الدمار الذي خلفه الإعصار، وتعهد ببذل "أقصى جهد من أجل التعافي ودعم ضحايا الكارثة".
وقررت حكومة آبي أمس الأربعاء تخصيص 710 ملايين ين (5ر6 مليون دولار) لمواجهة آثار الإعصار ،كما تبحث وضع ميزانية تكميلية للمساعدة في دعم جهود التعافي.
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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية هطول أمطار غزيرة في المناطق المتضررة من الإعصار في عطلة هذا الأسبوع، محذرة من فيضانات وانهيارات أرضية.
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