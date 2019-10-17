إصابة فلسطيني حاول دهس عناصر شرطة إسرائيليين في الضفة

جرح فلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، بعدما حاول دهس شرطيين في الضفة الغربية المحتلة، كما ذعمت الشرطة الإسرائيلية، وأفادت مستشفى، اليوم الخميس.
وقال ناطق باسم مستشفى شعاري تسيديك في القدس، إن المشتبه به في حالة خطيرة.
وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها كانوا يقومون ليلاً باعتقالات في مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة رام الله، عندما "حاول فلسطيني دهسهم بسيارته" واصطدم بآليتهم المصفحة.
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وأضافت أن رجال الشرطة رأوا الفلسطيني الذي يتحدر من القدس الشرقية يحمل سكيناً وأطلقوا النار عليه، بدون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.
ولم يصب أي إسرائيلي في الهجوم.
وتقوم القوات الإسرائيلية باستمرار بحملات اعتقال ودهم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاماً.
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