ميركل: لن نسلم تركيا أي أسلحة ونطالبها بإنهاء "عمليتها" في سوريا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن بلادها لن تسلم أي أسلحة لتركيا في ظل استمرار العدوان على سوريا، مضيفة أنها حثت أنقرة مرات عديدة على إنهاء عدوانها في شمال سوريا.

وقالت في كلمة بالمجلس الأدنى للبرلمان "ناشدت تركيا بقوة في الأيام القليلة الماضية... على إنهاء عمليتها العسكرية ضد الأكراد وأشدد على هذا من جديد الآن".

وأضافت "أنها مأساة إنسانية لها تأثيرات جيوسياسية هائلة لذا فإن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة لتركيا في ظل الأوضاع الحالية".

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وأدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية قبل هجوم تركي في شمال سوريا الأسبوع الماضي لتبديد الهدوء النسبي هناك، ووُجهت إليه اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا واشنطن في محاربة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.