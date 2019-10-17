كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى أنقرة لبحث الهجوم التركي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى أنقرة لبحث الهجوم التركي في سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية بومبيو، في أنقرة غدًا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء.

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار

وفي الأثناء، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا رغم تصعيد روسيا للضغط الدولي على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية "غير المقبولة" التي استمرت أسبوعا ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكرر أردوغان الأربعاء الزعم أن هدف الهجوم التركي في سوريا يتمثل في إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

وكانت تقارير روسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات الحكومة السورية سيطرت على أحياء في منبج والطبقة وعين عيسى والقامشلي والحسكة.

Advertisements

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها نحو 1000 كيلومتر مربع حول منبج، التي أعلنت تركيا قبل أيام سيطرتها عليها حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية، ومحطتي كهرباء، وعدة جسور على نهر الفرات.

عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.