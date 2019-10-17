كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوصل إلي اتفاق بشأن البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات المكثفة - رغم أنه لا يزال يتعين اعتمادها رسميًا من قبل الكتلة والتصديق عليها من قبل البرلمانين الأوروبي والأميركي.

قبل ساعات من قمة جميع الزعماء الوطنيين الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، قام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالتغريد عبر تويتر: " إنها اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهي شهادة على التزامنا بإيجاد حلول".

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الجانبين قد أبرما "صفقة جديدة رائعة" وحث المشرعين في المملكة المتحدة على التصديق عليها في جلسة خاصة يوم السبت.