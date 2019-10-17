كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يونكر" يدعو دول الاتحاد الأوروبي لدعم صفقة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جان كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، في خطاب له، إنه يتعين على الدول الأعضاء دعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في وقت مبكر من يوم الخميس، وأن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة "أفضل ما يخدمها انسحاب منظم وودي للمملكة المتحدة من اتحادنا".

ويضيف: "يجب أن تبقى يدنا ممدودة دائمًا لأن المملكة المتحدة ستبقى شريكًا رئيسيًا".

وقال في رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك اليوم الخميس "أعتقد أن الوقت قد حان لاستكمال عملية الانسحاب والمضي قدما بأسرع ما يمكن للتفاوض بشأن الشراكة المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة".

حتى لو غادرت المملكة المتحدة بحلول الشهر، سيتعين على الجانبين التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة لسنوات قادمة.