كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوربين": حزب العمال "غير سعيد" بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، في بروكسل، بأن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا "غير سعيد" بالصفقة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال "كوربين": "نحن غير راضين عن هذه الصفقة وكما هو الحال سوف أصوت ضدها ".

وأدان زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة جيريمي كوربين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي بأنها "أسوأ" من التسوية التي توصلت إليها سلف جونسون والتي رفضها المشرعون البريطانيون مرارًا.

وأوضح "كوربين" في بيان: "من ما نعرفه، يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض على صفقة أسوأ من صفقة تيريزا ماي، والتي تم رفضها بأغلبية ساحقة."

ويقول إن "صفقة البيع لن تجمع البلد معًا ويجب رفضها. أفضل طريقة للحصول على تصنيف هي إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام."

مع رفض حلفاء جونسون "الحزب الوحدوي الديموقراطي" للصفقة الحالية، من المحتمل أن يحتاج رئيس الوزراء إلى دعم بعض المشرعين المؤيدين لحزب العمال البريطاني للحصول على الصفقة من خلال البرلمان.

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يقول كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، إن الصفقة مع بريطانيا تجيب على حالة عدم اليقين التي أوجدها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأضاف "لقد قدمناها، وقد توصلنا إليها".

في أول رد فعل، قال ميشيل بارنييه إن بريطانيا توافق الآن على دفع التزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يقدر بنحو 39 مليار جنيه.

وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات المكثفة - رغم أنه لا يزال يتعين اعتمادها رسميًا من قبل الكتلة والتصديق عليها من قبل البرلمانين الأوروبي والأميركي.

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قبل ساعات من قمة جميع الزعماء الوطنيين الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، قام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالتغريد عبر تويتر: " إنها اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهي شهادة على التزامنا بإيجاد حلول".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الجانبين قد أبرما "صفقة جديدة رائعة" وحث المشرعين في المملكة المتحدة على التصديق عليها في جلسة خاصة يوم السبت.