كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الروسية بالإمارات توضح معنى الرمز "ДПС" على سيارات موكب بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت السفارة الروسية في الإمارات، أن سبب كتابة الحروف الروسية على سيارات الشرطة الإماراتية، بناء على مبادرة من الجانب الإماراتي، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقد حملت سيارات الشرطة الإماراتية التي رافقت سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء سيرها إلى قصر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كتابة "ДПС" وهي حروف اسم شرطة المرور الروسية.

وأثار ظهور حروف باللغة الروسية على سيارات الشرطة الإماراتية خلال موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته للإمارات، تساؤلات حول أسباب وجودها.

وفي ظن ممثل السفارة الروسية فإن الجانب الإماراتي أراد أن يزيد على هذا النحو من حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس الروسي الزائر لدولة الإمارات.

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ودارت محادثات واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، بين ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أبو ظبي في زيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أهم الملفات الإقليمية والدولية.

وهبطت طائرة بوتين في مطار أبو ظبي الدولي حوالي الساعة 12:35 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد من ثم الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي مباحثات ثنائية، ومن المقرر أن تجري معظم الفعاليات وراء أبواب مغلقة أمام وسائل الإعلام.