كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد كردي: ترامب وافق على صفقة مع روسيا ودمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أخبر القائد مظلوم كوباني روناهي، قناة تلفزيونية كردية، مساء الأربعاء أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للصفقة. تحدث كوباني وترامب هاتفيًا الاثنين بعد يوم من إعلان القوات الكردية الاتفاق.
جاء الاتفاق بعد أن أمر ترامب القوات الأمريكية بالتنحي بينما شنت تركيا هجومها الأسبوع الماضي. تحالف المقاتلون الأكراد في سوريا مع الولايات المتحدة منذ عام 2014 لمحاربة متشددي الدولة الإسلامية. وقال كوباني إن الأولوية الآن هي وقف غزو تركيا.
وأضاف كوباني إن قواته ستقرر ما يجب فعله مع سجناء داعش المحتجزين وعائلاتهم.
وقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا مرة أخرى إلى وقف هجومها العسكري في سوريا.
وقالت ميركل في خطاب ألقته اليوم الخميس في البرلمان إن الهجوم "يجعل عشرات الآلاف، بينهم الآلاف من الأطفال، يفرون".
وقد وصفت العملية العسكرية بأنها "دراما إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة".
وقال إنها تعزز دور روسيا وإيران في المنطقة وتقول إن عواقب ذلك "لا يمكن الحكم عليها اليوم".
وأضافت ميركل إن كلا من الشرق الأوسط وأوروبا أصبحا يشعران بعدم الأمان لأن أسرى الجماعة الإسلامية المتطرفة لم يعدوا يخضعون لحراسة كافية من قبل القوات التي يقودها الأكراد. تحول هذه القوى انتباهها الآن إلى الغزو التركي.
تحالف المقاتلون الأكراد في سوريا مع الولايات المتحدة منذ عام 2014 لمحاربة مقاتلي داعش.
كما أكدت ميركل أن ألمانيا لن تسلم أسلحة إلى تركيا.
وفي شأن اخر، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال ممكنًا، لكن لم يتم التوصل إليه بعد.
وقالت ميركل اليوم الخميس في البرلمان "نحن في طريق أفضل من ذي قبل، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد".
ألقت ميركل خطابًا في الرايخستاغ الألماني قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن "الاتفاق ما زال ممكنًا.. لماذا نحتاج إلى مواصلة بذل كل شيء لإنهاء المفاوضات بنجاح".
كما يقول حلفاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أيرلندا الشمالية إنهم لا يستطيعون دعم مشروع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الدعم من الحزب الوحدوي الديمقراطي هو مفتاح خطة جونسون للحصول على موافقة البرلمان. لكن اوضح زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر وزعيم البرلمان في الحزب نايجل دودز إنهم "لا يستطيعون دعم المقترحات البريطانية بشأن قضايا الجمارك والموافقة".
هذه الترتيبات أساسية لضمان وجود حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي - العقبة الرئيسية أمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بدون دعم "الوحدوي الديمقراطي "، من غير المرجح أن يتم التصديق على أي اتفاق من قبل برلمان المملكة المتحدة.
قال فوستر ودودز إنهما سيواصلان العمل مع حكومة المملكة المتحدة للحصول على صفقة "معقولة".