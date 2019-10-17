كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تدعو تركيا إلى إنهاء هجومها على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا مرة أخرى إلى وقف هجومها العسكري في سوريا.

وقالت ميركل في خطاب ألقته اليوم الخميس في البرلمان إن الهجوم "يجعل عشرات الآلاف، بينهم الآلاف من الأطفال، يفرون".

وقد وصفت العملية العسكرية بأنها "دراما إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة".

وتقول إنها تعزز دور روسيا وإيران في المنطقة وتقول إن عواقب ذلك "لا يمكن الحكم عليها اليوم".

وأضافت ميركل إن كلا من الشرق الأوسط وأوروبا أصبحا يشعران بعدم الأمان لأن أسرى الجماعة الإسلامية المتطرفة لم يعدوا يخضعون لحراسة كافية من قبل القوات التي يقودها الأكراد. تحول هذه القوى انتباهها الآن إلى الغزو التركي.

تحالف المقاتلون الأكراد في سوريا مع الولايات المتحدة منذ عام 2014 لمحاربة مقاتلي داعش.

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كما أكدت ميركل أن ألمانيا لن تسلم أسلحة إلى تركيا.

ويقول قائد القوات السورية التي يقودها الأكراد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعارض صفقة أبرمتها مجموعته مع روسيا والحكومة السورية للحماية من أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا.

أخبر القائد مظلوم كوباني روناهي، قناة تلفزيونية كردية، مساء الأربعاء أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للصفقة. تحدث كوباني وترامب هاتفيًا الاثنين بعد يوم من إعلان القوات الكردية الاتفاق.

جاء الاتفاق بعد أن أمر ترامب القوات الأمريكية بالتنحي بينما شنت تركيا هجومها الأسبوع الماضي. تحالف المقاتلون الأكراد في سوريا مع الولايات المتحدة منذ عام 2014 لمحاربة متشددي الدولة الإسلامية. وقال كوباني إن الأولوية الآن هي وقف غزو تركيا.

وأضاف كوباني إن قواته ستقرر ما يجب فعله مع سجناء داعش المحتجزين وعائلاتهم.

