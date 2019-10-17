كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير: إسبانيا تعزز وجود الشرطة في كتالونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، لتلفزيون تيليكنسو، اليوم الخميس، إن إسبانيا سترسل المزيد من الشرطة إلى كتالونيا بعد ثلاث أمسيات من الاضطرابات، مضيفًا، أن هذا يهدف إلى ضمان الأمن والسماح للشرطة الموجودة هناك بالفعل بالراحة.

وأضرم المتظاهرون النار في السيارات وألقوا قنابل حارقة على الشرطة في برشلونة يوم الأربعاء، مما زاد من حدة الاضطرابات الناجمة عن الحكم على الزعماء الانفصاليين الكتالونيين الذين سعوا لإعلان دولة مستقلة.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام في بروكسل اليوم الأربعاء، إن بلجيكا تلقت طلب مذكرة توقيف ثالثة من المحكمة العليا في إسبانيا لزعيم كتالونيا السابق المؤيد للاستقلال.

وقدمت المحكمة العليا في إسبانيا طلبها الثالث لتسليم المجرمين بعد أيام من إدانة تسعة من قادة كتالونيا الآخرين بالتحريض على محاولة الاستقلال وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 9-13 سنة.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في بروكسل: "بالنظر إلى تعقيد الملف ومذكرتي الاعتقال الأوروبيين اللذين تم إرسالهما في السابق ضد السيد بيجديمونت، ستحتاج القضية إلى تحليل قضائي شامل".

وأضافت، أن الأمر قد يستغرق أسابيع للوصول إلى قرار، مضيفة، أن القضية الرئيسية للسلطات المحلية هي تقرير ما إذا كانت إدانات الفتنة معترف بها قانونًا في بلجيكا.

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استخدمت المحاكم البلجيكية نفس المعيار في رفض الطلبين الإسبان الأولين.

وأوضحت المتحدثة، أنه تم تقديم أحدث مذكرة بالإسبانية. يشترط القانون إرسالها بإحدى اللغات الوطنية الثلاث في بلجيكا أو الإنجليزية حتى ترسل إسبانيا واحدة جديدة الأسبوع المقبل،

ورفضت بلجيكا الطلبين الأولين، المقدمين في عامي 2017 و 2018. وذهب بيجديمونت إلى المنفى الذاتي في بلجيكا في خريف العام 2017 بعد أن نظم الزعماء الانفصاليون الكتالونيون استفتاء قضت به المحاكم الإسبانية غير شرعية وأصدرت إعلان استقلال قصير الأجل.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية في كتالونيا، أن أكثر من 130 شخصًا أُصيبوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إسبانيا، في أعقاب حكم المحكمة العليا على العديد من قادة الاستقلال الكتالونيين بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و 13 سنة.

وحسبما ذكرت وكالة الصحة العامة بوزارة الصحة الكتالونية أنه، في 14 أكتوبر، نفذت نظام الطوارئ الطبية، 131 إجراءً للمساعدة الطبية"، وأن غالبية الأشخاص، 115 منهم، أُصيبوا في مطار إل برات في برشلونة.